Певец Шура признался в любви к творчеству Моргенштерна

Певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, заявил, что любит творчество рэпера Моргенштерна. Об этом сам артист в субботу, 27 марта, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Шуры, творчество хип-хоп исполнителя заслуживает внимания, но ему стоит вести себя несколько иначе. «Я люблю Моргенштерна. Он прет напролом. Такого чувака не сшибить ничем. Немного культурнее надо, хотя бы чуть-чуть. А так все весело», — сказал Шура.

10 февраля Шура похвастался похудением на 35 килограммов в своем Instagram. «Пересматриваю старые фотографии и не могу поверить, что я похудел на 35 килограммов! Ряха, конечно, у меня была знатная», — написал музыкант, пожелав подписчикам беречь себя и следить за здоровьем.