Певец Шура похвастался похудением на 35 килограммов

Певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, похвастался похудением на 35 килограммов. Об этом артист написал в Instagram.

«Пересматриваю старые фотографии и не могу поверить, что я похудел на 35 кг! Ряха, конечно, у меня была знатная», — написал музыкант, пожелав подписчикам беречь себя и следить за здоровьем.

В марте сообщалось, что Шуру экстренно прооперировали из-за обнаруженной в желудке грыжи. По словам врачей, она могла появиться из-за лишнего веса. Тогда специалисты посоветовали певцу похудеть на 30-40 килограммов.

Шура (настоящее имя Александр Медведев) приобрел популярность в 1990-х годах. Среди наиболее известных его композиций — «Отшумели летние дожди», «Твори добро», «Холодная луна» и «Ты не верь слезам».