Американец описал удивление от магазинов в России

Американец, на протяжении пяти лет живущий в России, описал свое удивление от первого посещения магазина. Он отметил, что необычным опытом для него стало равнодушие продавщицы. Его цитирует Пятый канал.

«В помещении не было ни души — 10-11 вечера. Только продавщица сидела за кассой и смотрела что-то на телефоне. Я, радостный, подхожу, выкладываю покупки, улыбаюсь, здороваюсь, пытаюсь быть дружелюбным. Она посмотрела на меня без улыбки, как будто я помешал ей, придя за покупками», — рассказал американец.

Он пояснил, что в США зарплата продавцов зависит от количества обслуженных клиентов или от суммы совершенных ими покупок, поэтому работники сферы обслуживания стараются быть максимально вежливыми. «В России другой подход: "Делай то, что тебе нужно, и постарайся меня не вмешивать". Поначалу это шокировало», — добавил Максвелл.

Мужчина также отметил, что россияне более легкомысленно относятся к деньгам. Это происходит, по его мнению, из-за нестабильного курса рубля. При этом американец указал на доступность медицины в России. По его словам, американцы, не способные позволить себе медстраховку, рискуют умереть, в то время как в России граждане гарантированно получают медицинскую помощь от государства.