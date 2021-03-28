Глобальный стратег увидел построенную Путиным «финансовую крепость» в России

Руководитель отдела развивающихся рынков компании Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма оценил влияние санкций на российскую экономику. Свои размышления глобальный стратег привел в колонке в Financial Times.

Он утверждает, что экономика России за последние семь лет значительно укрепилась, поэтому новый пакет санкций, которые планируется ввести против страны, не навредит.

Эксперт также высказался о политике президента России Владимира Путина по выстраиванию макроэкономики России. Как он видит, глава государства после 2014 года принял оборонительную позицию и сосредоточил усилия, чтобы «превратить Россию в финансовую крепость», для которой не имеет значение внешнее давление. «К удивлению, он достиг успеха», — заключил Шарма.

Стратег также озвучил мнение о том, что Россия оказалась менее привязанной к мировым ценам на нефть, чем валюта развитых стран-энергоэкспортеров — Канады и Норвегии.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал наращивать санкции против России из-за строительства «Северного потока-2».