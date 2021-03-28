В Москве перекрыли доступ на Красную площадь

Доступ на Красную площадь в Москве перекрыли из-за забытого пакета. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСО.

Как отметил собеседник агентства, на площади был обнаружен подозрительный пакет. Правоохранители начали проверку, однако спустя некоторое время человек, забывший пакет, вернулся за ним.

Ожидается, что главную площадь столицы снова откроют для посещения в ближайшее время.

27 марта сообщалось, что Красная площадь погрузилась в полутьму. Внешнее освещение ряда зданий, в частности Кремля и ГУМа, отключили в рамках акции «Час Земли».