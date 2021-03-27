Красная площадь погрузилась в полутьму

Внешнее освещение ряда зданий в Москве, в частности Кремля и ГУМа, отключили в рамках акции «Час Земли». Видео Красной площади, которая погрузилась в полутьму, опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул №3».

«Горят только звезды на башнях Кремля», — написал журналист. Освещение выключили также у зданий Совета Федерации, ЦУМа, Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники», а также в других местах столицы.

«Час Земли» — ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), которая проводится с целью сформировать ответственное отношение к окружающей среде. В ее рамках участники отключают свет и бытовые электроприборы на один час в одно и то же время.