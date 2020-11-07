Раскрыто секретное название парада 1941 года на Красной площади

Министерство обороны России раскрыло секретное название военного парада, который прошел 7 ноября 1941 год на Красной площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, опубликованные ведомством к 79-й годовщине парада.

Согласно историческим записям, в целях обеспечения секретности подготовки мероприятия оно именовалось «Операцией войск московского гарнизона». Отмечается, что всего в операции было задействовано около 30 тысяч человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков и 232 автомашины.

В министерстве отмечают, что публикация документов о данном событии направлена на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что марш в честь парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года, отменили из-за коронавируса. По этой же причине правительство Москвы не согласовало проведение публичных мероприятий 4 ноября. Их планировалось провести в разных районах города.

Парад на Красной площади, посвященный 24-й годовщине Октябрьской революции, состоялся 7 ноября 1941 года. В то время линия фронта проходила в нескольких десятках километров от Москвы. В 2005 году день 7 ноября был объявлен Днем воинской славы России.