Путин назвал возможные сроки снятия ограничений из-за пандемии в России

Президент России Владимир Путин назвал возможные сроки снятия в стране ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того, как будет создан популяционный иммунитет», — сказал президент. Он отметил, что для этого необходимо, чтобы прививку получило около 70 процентов взрослого населения России.

Путин подчеркнул, что при сохранении нынешнего темпа вакцинации достижение этого показателя произойдет к концу лета.

27 марта президент рассказал, что после вакцинации от коронавируса положил на всякий случай на тумбочку у кровати градусник.