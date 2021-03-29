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Соратник Горбачева ответил на вопрос о планах СССР использовать армию в Европе

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Павел Палажченко
Павел Палажченко
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991 годы) Михаил Горбачев не имел планов использовать армию для недопущения крушения коммунистических режимов в странах Организации Варшавского договора (ОВД). Об этом сообщил его бывший переводчик, руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко в интервью телеканалу RTVi, опубликованном на YouTube.

«И, по-моему, таких предложений не было, в том числе и со стороны военных. И [не было] никаких возражений со стороны членов ближайшего окружения Горбачева и членов Политбюро», — ответил Палажченко на соответствующий вопрос журналиста.

Он уточнил, что единственным человеком, который хотел подавить протесты против коммунистического режима, был президент Румынии в 1974-1989 годах Николае Чаушеску. «Ну, судьба его известна», — отметил соратник Горбачева.

По словам Палажченко, Чаушеску говорил о необходимости остановить демонстрантов силой незадолго до своей гибели в декабре 1989-го, которую он предчувствовал.

Организация Варшавского договора — военный союз европейских социалистических государств (Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия) при ведущей роли СССР. Заключение документа стало ответом на присоединение ФРГ к НАТО.

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