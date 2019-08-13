Раскрыты действия Горбачева при объединении Германии

Генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев не смог оценить возможности СССР при объединении Германии. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ханс Модров в интервью РИА Новости.

«У Советского Союза было 350 тысяч солдат на территории ГДР, и Москва вела переговоры только о том, как вернуть этих солдат домой. Ни по вопросу о НАТО или о выводе западных воинских частей не велись должным образом переговоры. Мне понятно, что Горбачев не был великим политиком. Советский Союз позволил нам пасть — он не мог удержать нас», — подчеркнул Модров.

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Бывший премьер также рассказал, что руководство ГДР в конце января 1990 года, после падения Берлинской стены предлагала поэтапный план объединения государства за 5-6 лет, которое в итоге должно было стать нейтральным в военном отношении. Однако затем, после обещаний канцлера ФРГ Гельмута Коля гуманитарной помощи СССР, это предложение было забыто. «В апреле 1990 года Горбачев заявил, что Германия лучше останется в Варшавском договоре и в НАТО одновременно. Как можно было иметь такие иллюзии? Он даже не осознавал, что Варшавского договора больше нет», — отметил Модров.

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. За январь-ноябрь 1990 года все пограничные сооружения снесли. Только отрезок в 1,3 километра был оставлен как символ холодной войны.

Ханс Модров — последний премьер-министр ГДР, занимал эту должность в 1989-1990 годах.

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