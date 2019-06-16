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В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

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Правительство Ангелы Меркель «делает слишком мало», чтобы поднять уровень отношений между Москвой и Берлином на должный уровень. Об этом агентству РИА Новости заявил замглавы германо-российской группы немецкого парламента депутат Грегор Гизи.

По его словам, сотрудничество между Германией и Россией долгие годы находится в тупике, не соответствуя ни необходимому, ни возможному уровню. «Вместо этого федеральное правительство все активнее выступает в фарватере администрации США, которая рассчитывает на эскалацию гонки вооружений и геостратегическую политику сдерживания в отношении России», — пояснил он.

4 мая посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился «немыслимой» политикой Европы по отношению к России. Он подверг критике нерешительность Европы в выражении позиции к Москве. По его словам, несколько десятилетий назад европейские страны не позволили бы России совершать те действия, которые страна предпринимает сейчас.

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