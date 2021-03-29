Белоруссия попросила Россию выдать обвиняемого в призывах к незаконным акциям

Белоруссия попросила Россию выдать гражданина республики, обвиняемого в призывах к незаконным протестным акциям. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает БЕЛТА.
Всего Следственный комитет Белоруссии с начала года направил документы об инициировании экстрадиции 39 человек, сообщил начальник международно-правового отдела ведомства Михаил Вавуло.
«Буквально на днях в Генеральную прокуратуру направлены документы о выдаче из Российской Федерации 36-летнего гражданина Беларуси, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступлений», — сказал Вавуло.
По его словам, житель Лиды в августе и сентябре прошлого года администрировал несколько «деструктивных Telegram-каналов», в которых публиковал призывы к участию в несанкционированных митингах и нарушению общественного порядка.
В Белоруссии с августа 2020 года продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов.