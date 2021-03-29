ВОЗ допустила происхождение коронавируса за пределами Китая

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что источник распространения коронавируса мог быть за пределами Китая. Об этом говорится в готовящемся к публикации докладе, пишет газета The Wall Street Journal.

Журналисты издания ознакомились с докладом, подготовленным экспертами, занимавшимися в январе-феврале в Китае выяснением обстоятельств происхождения коронавируса. В материале отмечается, что специалисты не дадут окончательного утверждения о распространении вируса.

В докладе допускается возможность того, что вирус появился за пределами Китая, а потом проник в страну. Такую же гипотезу ранее выдвигали власти Китая, однако против нее выступали США и правительства других западных стран.

Эксперты организации также посоветовали тщательнее изучить данные больниц в Китае и образцы крови, полученные до декабря 2019 года. Также специалисты считают, что необходимо провести проверки на китайских фермах, где выращивают животных. Предполагается, что это поможет выяснить, как вирус передался человеку.

Ранее эксперты ВОЗ не смогли доказать, что рынок морепродуктов в китайском Ухане стал источником первой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. В проекте отчета указывается, что в декабре 2019-го были обнаружены случаи заражения коронавирусом, не связанные с рынком «Хуанань». Однако в то же время в городе вполне могли быть легкие и невыявленные случаи заболевания, которые указывали бы на такую связь.

Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане. В частности, специалисты указывали на доказательства возникновения коронавируса в Италии за несколько месяцев до первого случая в Китае.