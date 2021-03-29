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Французскую компанию признали виновной в убийстве 500 человек таблетками

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Фото: Globallookpress.com

Парижский суд признал фармацевтическую фирму Servier виновной в непредумышленном убийстве сотен людей, принимавших произведенные ею таблетки. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В вердикте отмечается, что вина Servier Laboratories в непредумышленном убийстве, непреднамеренном причинении вреда здоровью и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах доказана. По версии обвинения, лекарство для похудения Mediator стало причиной смерти 500 человек, а в общей сложности могло повлиять на кончину до 2000 человек.

Суд оштрафовал компанию на 2,7 миллиона евро. Ее бывший исполнительный директор Жан-Филипп Сета (Jean-Philippe Seta) получил четыре года условного срока и должен выплатить штраф в 90,6 тысячи евро, а также миллионные компенсации пострадавшим, передает Euronews. В деле также фигурирует Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM) Франции. Ему предстоит выплатить 303 тысячи евро штрафа за сговор с целью маскировки опасности препарата.

«Несмотря на то, что они знали о рисках, которым подвергали [потребителей Mediator] в течение многих лет, (...) они никогда не принимали необходимых мер и тем самым обманывали [людей]», — заявила председатель уголовного суда Сильви Даунис (Sylvie Daunis). По ее словам, компания «подорвала доверие к системе здравоохранения».

Судебный процесс по этому делу начался в сентябре 2019 года. Он стал одним из самых масштабных в истории Франции по числу истцов (2684), адвокатов (376) и судебных слушаний (110). Адвокаты потерпевших доказывали, что врач и президент компании Жак Сервье (Jacques Servier), скончавшийся в 2014 году, знал о потенциально смертельных побочных эффектах лекарства, но осознанно скрывал их. Сама же Servier утверждает, что не имела злого умысла, а просто находилась в неведении об эффектах Mediator.

Препарат, первоначально предназначенный для лечения диабета, на протяжении 33 лет широко назначался в качестве подавителя аппетита. Впервые забила тревогу в 2007 году пульмонолог Ирен Фрашон, опубликовав масштабное исследование. В нем говорилось, что препарат вызывает сердечно-легочную недостаточность. ANSM запретило его продажу в 2009 году после многочисленных жалоб и исследований о его вреде.

Несколько лет назад во Франции расследовали случаи рождения детей с полностью или частично отсутствующими верхними конечностями из-за пестицидов. В мире также широко известен скандал с талидомидом. Из-за этого препарата-снотворного, которое женщины во многих странах принимали во время беременности, 8-12 тысяч детей родились с уродствами с 1956-го по 1962 год.

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