Грузинские воры в законе устроили сходку в Греции. Об этом «Ленте.ру» сообщила главный редактор агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

По ее данным, поводом для этого стало желание 46-летнего Звиада Папиашвили вернуть себе право называться вором в законе после того, как в 2008 году его избили в СИЗО-7 Тбилиси. Однако встреча закончилась тем, что Звиада ударил 58-летний Николай Шалибашвили, известный в криминальных кругах как Кока. Папиашвили, который вновь не смог дать отпор сопернику, отказали в воровском статусе до новой сходки.

По данным Гефтер, у Звиада практически не осталось шансов подтвердить авторитет, так как он лишился поддержки большинства влиятельных воров в законе. В частности, лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой), узнав об инциденте, занял сторону Коки, сказав, что тот «не ударил бы напрасно».