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Разъяренные зимородки сразились за территорию на глазах у мужчины

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Фото: @JR__Photography

Фотограф из города Баллимина, Северная Ирландия, Великобритания, запечатлел на камеру драку двух разъяренных зимородков за территорию. Фотографиями сражения он поделился с изданием Daily Mail.

25-летний микробиолог Джонатон Росборо (Jonathon Rosborough) стал свидетелем противостояния двух птиц, когда гулял с дочерью по городу Антрим. «Я всегда беру с собой камеру на случай, если увижу нечто необычное», — говорит он. На его глазах два самца зимородков сцепились клювами и стали сражаться в реке.

По словам Росборо, противостояние длилось не более десяти секунд. В результате одна из птиц одержала победу и прогнала своего противника. «Кажется, никто из них не получил серьезных травм, — отметил мужчина. — Я не мог поверить своим глазам; к счастью, у меня была при себе камера, чтобы запечатлеть момент».

Обыкновенный зимородок, или голубой зимородок — мелкая птица с ярким оперением. Представители этого вида любят уединение, поэтому увидеть их удается крайне редко. Зимородки не любят близкого соседства с другими птицами. Питаются мелкой рыбой, реже — водными беспозвоночными, например, креветками, насекомыми и лягушками. В среднем живут 15 лет.

Ранее сотрудник Индийской лесной службы Парвин Касван (Parveen Kaswan) поделился видео, на котором два тигра подрались за территорию в индийском заповеднике Канха, штат Махараштра. Животные яростно рычали и сражались на глазах у посетителей парка.

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