Мужчина больше года не замечал ножа в своей груди

Филиппинец больше года не замечал в своей груди нож, которым его ударили хулиганы. Об этом сообщает издание Coconuts.

В январе 2020 года 25-летний Кент Райан Томао (Kent Ryan Tomao) приехал в филиппинский город Кидапаван. Там на него напали подростки и ударили его ножом. В государственной больнице врач осмотрел мужчину, счел рану легкой и зашил ее без рентгена.

Томао утверждает, что в холодную погоду рана начинала болеть, но причину этого он узнал лишь в марте 2021 года, когда сделал рентген грудной клетки. На снимке видно, что возле легких застряло лезвие ножа, которым его ударили.

Для удаления ножа мужчина планирует вернуться в Кидапаван и обратиться в ту же больницу, где зашивали его рану. По его словам, он не планирует судиться ни с больницей, ни с врачом, который не заметил в ране инородное тело.

В 2017 году сообщалось, что врачи достали из легких 47-летнего жителя британского города Престон игрушечный дорожный конус, который попал туда 40 лет назад. Первоначально врачи подозревали, что нашли злокачественную опухоль.