Китаянка 14 лет кашляла из-за курицы в легких

В китайской провинции Гуандун в легких 22-летней студентки обнаружили кость курицы, которую она вдохнула 14 лет назад. Об этом сообщает сайт Unilad.

В детстве китаянка пережила приступ сильнейшего кашля, который затем стал хроническим. Определить его причину при помощи томографии не удалось. Врачи подозревали бронхоэктатическую болезнь (хронический нагноительный процесс в бронхах) и прописали антибиотики, но они не помогли.

Помимо кашля и затрудненного дыхания, девушку беспокоило повышенное потоотделение. Его вызывал гипергидроз — заболевание, которое лечится хирургическим путем. Прежде чем обратиться к специалистам для операции, она решила пройти новое обследование и определить истинную причину своих респираторных проблем.

На этот раз компьютерная томография показала инородное тело в правом легком девушки. Чтобы удалить его, врачам понадобилось около 30 минут. Объект оказался почерневшей от времени куриной или утиной костью длиной около двух сантиметров. По всей видимости, она и была причиной кашля.

В 2017 году сообщалось, что врачи достали из легких 47-летнего жителя британского города Престон игрушечный дорожный конус, который попал туда 40 лет назад. Первоначально врачи подозревали, что нашли злокачественную опухоль.

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