Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавирируса «Спутник Лайт» и внес ее в реестр лекарственных средств, сообщает ТАСС.

Примечание. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов опроверг факт регистрации новой вакцины. По его словам, решение еще не принято, 29 марта Центр имени Гамалеи только подал документы. В ближайшее время эксперты Минздрава будут проверят качество, безопасность и эффективность препарата.

«Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 29.03.2021», — цитирует агентство публикацию в реестре.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что что «Спутник Лайт» — это первый компонент препарата «Спутник V». Лайт-вакцину можно применять и для быстрой вакцинации граждан, и для повышения иммунитета у переболевших COVID-19. У нее будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты после прививки составит до 85 процентов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечал, что «Спутник Лайт» будет производиться преимущественно для внешнего рынка, а для россиян основным будет «Спутник V».