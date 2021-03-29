Минфин объяснил идею ужесточить контроль за продавцами на рынках

В России из-за уклонения от применения контрольно-кассовой техники (ККТ) наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов. Об этом заявили в министерстве финансов страны, объясняя идею ужесточить контроль за продавцами на рынках.

Кроме того, как отметили в ведомстве, отсутствует «прослеживаемость» товаров, а из-за этого невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж. В результате этого может осуществляться продажа нелегальной, санкционной или контрафактной продукции, которая может нести риски, в том числе с точки зрения безопасности здоровья потребителей.

«Вопрос нарушения правил участниками розничных рынков также поднимался и предпринимательским сообществом, так как продавцы, уклоняющиеся от использования ККТ, получают конкурентные преимущества перед теми, кто ведет бизнес легально», — говорится в сообщении Минфина. Для решения проблемы совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) разработаны поправки в законы «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», а также КоАП.

О планах ужесточить контроль за продавцами на рынках в понедельник, 29 марта, сообщил источник РБК. В материале говорилось, что практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность, а также сопротивление арендаторов и управляющих рынками компаний «процессу легализации рыночной торговли». Отмечалось также, что управляющие рынками компании на постоянной основе должны контролировать у арендаторов наличие зарегистрированной ККТ и запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена.