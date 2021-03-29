В России захотели ужесточить контроль за продавцами на рынках

В России захотели ужесточить контроль за продавцами на розничных рынках: Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин предложили ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами службы.

В материалах говорится, что практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность, а также сопротивление арендаторов и управляющих рынками компаний «процессу легализации рыночной торговли».

Новые версии законопроектов направлены в Минфин. Они предусматривают внесение изменений в законы «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», а также КоАП: предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, и обязать арендаторов подтверждать наличие контрольно-кассовой техники перед заключением договора аренды.

Кроме того, управляющие рынками компании на постоянной основе должны контролировать у арендаторов наличие зарегистрированной ККТ и запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена. Также предлагается осуществлять упрощенный порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.

С 17 марта налоговые органы в России получили расширенный доступ к банковской тайне граждан. Теперь российские банки в течение трех дней после запроса должны предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами на счете, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.