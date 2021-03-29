Диетолог назвала защищающий от старения фрукт

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала фрукт, который может защитить от старения. Ее слова приводит телеканал «Звезда».

По словам специалиста, употребление манго благотворно влияет на микрофлору ЖКТ. Так, в составе этого фрукта имеются витамин С, провитамин А, калий и клетчатка. За счет этих полезных элементов фрукт защищает от старения, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и даже от рака. Также манго может нормализировать микрофлору кишечника.

Диетолог посоветовала несколько раз в неделю употреблять этот фрукт. Также она напомнила, что разнообразие в еде является залогом стабильного пищевого поведения.

Ранее кандидат медицинских наук, заведующая областным диетологическим центром МОНИКИ имени Владимирского Инна Пичугина заявила, что замедлить старение человека способен витамин K. По ее словам, этот витамин относится к жирорастворимым, его основное действие заключается в синтезе белков. Кроме того, витамин K участвует в коагуляции крови. Содержится витамин в таких продуктах, как шпинат, салат-латук, капуста и зелень.