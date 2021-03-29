Разбогатевшая на интимных фото женщина нашла способ заработать на беременности

Беременная жительница города Хитчин нашла способ заработать на продаже снимков своего округлившегося живота. Ее историю публикует портал The Sun.

Британка Карла Беллуччи (Carla Bellucci) и до беременности активно публиковала свои фотографии на платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату. По ее словам, она удивилась, узнав о том, что ждет четвертого ребенка в 39 лет. Несмотря на это, женщина решила продолжить вести страницу на сайте.

«В сети есть много фетишистов, которые готовы платить за фото округлившегося живота. В конце концов, мне все еще необходимо зарабатывать деньги на жизнь, — пояснила героиня материала. — Беременные женщины ходят на пляж в бикини, чем я отличаюсь от них? Я не позирую голой!»

Как сообщает издание, до беременности Беллуччи удалось разбогатеть на продаже своих интимных снимков на платформе OnlyFans на 40 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей). В настоящий момент она планирует заключить сделку с журналом, который предоставит ей 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей) за фотографию ее новорожденного ребенка.

В августе 2019 года модель Карла Беллуччи решила сделать «глупой» дочери новые ягодицы. Женщина считает, что ее дочь Таниша (Tanisha) ничего не добьется своим умом, поэтому она вынуждена вкладывать деньги в ее внешность. В связи с этим мать решила оплатить ребенку операции по увеличению груди и изменению формы ягодиц.