Ярославль увидел преимущество в идее убрать город с банкнот

Власти Ярославля увидели преимущество в идее Центробанка убрать изображение города с тысячерублевой купюры и заменить его на Нижний Новгород. Исполняющий обязанности главы департамента туризма региона Владимир Лысенко в разговоре с РБК обратил внимание, что в обороте останутся и старые банкноты.

По словам Лысенко, подобное решение расстроило власти, однако оно не сможет ослабить ни любовь жителей к своей родине, ни популярность региона среди туристов.

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«Даже если Ярославль не будет размещен на новых, модернизированных купюрах, он никуда не пропадет со старых, которые еще долго будут использоваться. Наоборот, наш город даже в какой-то мере выиграет в том случае, если купюры с его изображением со временем станут нумизматической редкостью», — заявил исполняющий обязанности главы департамента.

Ранее, комментируя инициативу Центробанка, Лысенко пообещал отправить запрос регулятору с просьбой объяснить решение о замене изображения. Власти города пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить прежний дизайн тысячерублевой купюры.

Об идее изменить облик банкнот рассказал замглавы Центробанка Михаил Алексеев. Согласно предварительным данным, Новосибирск заменит Красноярск на десятирублевой купюре, Пятигорск сменит Архангельск на пятисотрублевой, а Екатеринбург — Хабаровск на пятитысячной. Новые банкноты планируют пустить в оборот в 2022 году.

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