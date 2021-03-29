Ямал оказался лидером по самым высоким средним зарплатам в России

Ямал стал лидером среди российских регионов по уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах, говорится в экспертном исследовании РИА Новости.

«Лидер рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ может похвастаться тем, что здесь средняя зарплата в провинции в пять раз больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что средняя «чистая» зарплата в ЯНАО в месяц составила 99,1 тысячи рублей. Это в 2,5 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах.

На втором и третьем местах в рейтинге оказались Магаданская область (4,3 фиксированных набора) и Ненецкий автономный округ (4,24 набора). Следом идут Ханты-Манскийский автономный округ и Сахалинская область. Подмосковье оказалось на 12-м месте.

Ранее сообщалось, что самую высокую зарплату в Заполярье получают работники сельского и лесного хозяйства.