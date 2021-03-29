В США захотели досрочно списать авианосец «Гарри Труман»

Администрация президента США Джозефа Байдена снова подняла вопрос о том, чтобы досрочно списать авианосец «Гарри Труман» (USS Harry S. Truman). О том, что этот вопрос вновь стал темой для прений в американских властных кругах, написал ранее в марте Defense News, однако российские медиа обратили на это внимание только сейчас.

Предложение вывести из состава флота этот авианосец выдвигали при Дональде Трампе, но 45-й президент его сразу отклонил. Сторонники того, чтобы отправить «на пенсию» авианосец, который может прослужить еще 25 лет, указывают на то, что это сэкономит миллиарды долларов, уходящие на его содержание, и высвобожденные средства можно будет потратить на более современное вооружение.

Противники такого шага в Конгрессе настаивают на том, что по существующей военной доктрине у США должно быть достаточно авианосцев — сейчас их и без того 10, а не 11, как она того требует. Если сократить число таких кораблей еще на один, то контроль американцев над Мировым океаном ослабнет.

Издание, однако, указывает, что в последние годы значимость авианосцев падает — с появлением высокоточных и дальнобойных ракетных систем странам все менее выгодно ставить на этот класс судов.

В январе текущего года заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков описал, как Россия с помощью гиперзвуковой ракеты «Циркон» могла бы нивелировать превосходство США на море.