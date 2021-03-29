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В России впервые с ноября умерли менее 300 пациентов с COVID-19 за сутки

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России впервые с ноября умерли менее 300 пациентов с COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с распространением инфекции, опубликованные в Telegram.

Так, за последние сутки скончались 293 человека с подтвержденным диагнозом. До этого последний раз менее 300 смертей было зафиксировано только 9 ноября. Тогда этот показатель составил 256.

Всего в России скончались 98 033 пациента с коронавирусом. Еще 4 146 408 человек выздоровели, из них 7280 — за последние сутки.

Общее число заражений, с учетом новых данных, составило 4 528 543.

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