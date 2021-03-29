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В России выявили 8711 новых случаев коронавируса

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Фото: Алексей Танюшин / «Коммерсантъ»
Продолжение: В России впервые с ноября умерли менее 300 пациентов с COVID-19 за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8711. Общее количество инфицированных достигло 4 528 543, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 29 марта.

8711
новых случаев заражения коронавирусом
выявлено в России за сутки по состоянию на 29 марта

Больше всего новых случаев — 1612 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (697 случаев) и Московская область (595 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Республике Тыва (по одному).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 293 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 98 033 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 7280. Всего выздоровели 4 146 408 пациентов.

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