Водители «Петровича» устроили забастовку и добились повышения зарплаты

В Петербурге десятки водителей строительной компании «Петрович» отказались выходить на работу из-за низкой зарплаты. Они собрались на одном из складов и устроили забастовку, пишет РИА Новости.

Основным требованием водителей было повышение тарифной ставки. Речь шла об услуге «доставка». Руководство компании пошло навстречу, ставка будет поднята со 2 апреля. В настоящее время все водители, добившись своего, вышли на рейсы, сообщили в «Петровиче».

В компании отметили, что решение далось непросто, менеджмент думает над тем, чтобы увеличение ставки для водителей не сказалось на повышении стоимости доставки для покупателей.

В марте стало известно, что работодателям в Белоруссии разрешат увольнять работников за призывы к забастовкам, не связанным с трудовыми спорами. Принять соответствующие изменения в законодательство планируется в ближайшее время. Предлагается ввести «дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются».