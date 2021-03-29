Зеленский потребовал разработать «паспорта вакцинации»

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал разработать систему «паспортов вакцинации». Об этом 29 марта сообщается на сайте главы государства.

«Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского Союза, и США, и Швейцарией, и Израилем, — заявил Зеленский на селекторном совещании по борьбе с коронавирусом. — Нам тоже нужно разработать свою систему соответствующей "паспортизации"».

Вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что министерства следят за качеством данных в реестре вакцинированных, что позволит отображать «паспорта вакцинации», когда это будет необходимо.

В Минздраве доложили, что в стране должны работать более 1200 пунктов вакцинации. В ближайшее время Украина получит 300 тысяч доз препарата AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer.

Ранее власти Украины пообещали запустить платную вакцинацию от коронавируса.