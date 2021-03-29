На Украине пообещали запустить платную вакцинацию от коронавируса

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что власти страны до конца года разрешат частным клиникам запустить платную вакцинацию от коронавируса, и пообещала, что препаратов хватит всем желающим. Об этом пишет «Укринформ».

По ее словам, такая практика поможет быстрее получить препарат записавшимся на вакцинацию, но не желающим долго дожидаться своей очереди. «В этом году также начнется вакцинация в частных клиниках. Наряду с бесплатным прививкой получать дозу вакцины смогут те, чья очередь еще не подошла», — сказала Мендель.

Она отметила, что у не входящих в приоритетные группы иммунизации украинцев уже сейчас есть возможность привиться от инфекции, так как одна ампула вакцины Covishield рассчитана на 10 инъекций, и ее надо полностью использовать в течение шести часов после разморозки.

«Если на прививку записалось менее десяти человек из группы, в которой приоритет на данном этапе вакцинации, то укол делают тем, кто не входит в эту группу, но записался на прививку. Это одна из причин, почему уже надо регистрироваться на вакцинацию», — добавила пресс-секретарь.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. В республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.

К настоящему моменту в стране зафиксировано два летальных исхода после введения Covishield. Первым скончавшимся стал 43-летней военнослужащей по контракту, второй — провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области. После этого украинские медики начали массово отказываться от вакцинации, за что их предложили жестко наказывать.