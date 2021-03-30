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Диетолог назвала цвет самых полезных яблок

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Фото: Pixabay

Диетолог Нурия Дианова в беседе с телеканалом «Звезда» назвала самые полезные яблоки. При этом, по ее словам, цвет этих фруктов не сказывается ни на полезности, ни на влиянии на организм.

Специалист уточнила, что с этой точки зрения выбор сорта яблока зависит только от индивидуальных особенностей, в частности наличия аллергии, и личных предпочтений. «Если нет ограничений по аллергичности, то какое яблоко или фрукт вам улыбается, то и берем, это означает, какое вам больше нравится, то и берем», — сказала Дианова.

Она пояснила, что и красные, и зеленые яблоки примерно одинаковы как по энергоценности, так и по содержанию сахаров. «Количество сахаров тоже примерно идентичное, есть более кислые сорта, это на любителя», — пояснила она.

Ранее ученые из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний обнаружили неожиданный эффект от употребления яблок. Исследование показало, что высокая концентрация фитонутриентов способствует образованию новых нейронов. По словам ученых, определенные фитонутриенты положительно влияют на работу органов, в том числе мозга. Выяснилось, что они оказывают на организм тот же эффект, что и физическая активность, которая также стимулирует нейрогенез.

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