Банда с ножами напала на украинских подростков в Австрии

В австрийском городе Грац банда с ножами напала на двух подростков с Украины. Один пострадавший госпитализирован с тяжелыми ранениями, сообщает «Европейская правда».

28 марта два брата, 15 и 17 лет, по интернету договорились встретиться с незнакомым им человеком для продажи одежды. Покупатель заманил подростков в подземный переход. Когда он начал примерять куртку, на место подошли еще несколько человек в масках.

Один из нападавших вытащил пистолет и потребовал у 17-летнего украинца деньги, ценности и одежду. Юноша отказался, началась драка, и один из нападавших ударил его ножом. Младший брат пострадавшего получил незначительные травмы лица.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook сообщил, что жизнь раненого вне опасности. Нападение совершила банда из 5-7 человек, их ищет полиция.