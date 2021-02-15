В Польше грузины с ножами атаковали украинцев и оставили их истекать кровью

В польском городе Серакув граждане Грузии напали с ножами на украинцев. Одной из причин конфликта могло быть национальное происхождение потерпевших, сообщает «Страна.ua».

По данным правоохранителей, четверо грузин напали на группу из троих украинцев с использованием острых предметов, вероятно, ножей. После драки они скрылись с места происшествия, оставив мужчин истекать кровью.

Один из раненых после инцидента прибежал в соседний магазин и попросил о помощи. Драку также видел один из местных жителей. Он сообщил об этом в полицию и скорую помощь.

Пострадавшим украинцам с многочисленными ножевыми ранениями оказали медицинскую помощь. Вскоре полицейские задержали четырех злоумышленников — грузин. По данным следователей, напавшие работают на местных фермах в Мендзиходском уезде Великопольского воеводства.

Как рассказывали правоохранители, причиной драки стал конфликт между мужчинами, возможно, по национальному признаку. Граждан Грузии арестовали и предъявили обвинение. Им грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в пригороде Мюнхена в Германии произошла массовая драка с участием украинских и польских дальнобойщиков. Мужчины подрались из-за отказа первых выпить вместе.

Уехавшие на заработки в Польшу украинцы нередко жалуются на издевательства и унижения из-за их национальности. По словам главы профсоюза «Трудовая солидарность» Виталия Махинько, помогающего украинцам в Польше, заробитчане (украинцы, уехавшие на заработки за рубеж — прим. «Ленты.ру») сталкиваются с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений». Так, в ноябре 2019-го в деревне Садковице были обнаружены тела двух украинских трудовых мигрантов.