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Польская бизнесвумен запретила помогать умирающему украинцу

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Владелица польской фирмы запретила помогать умирающему украинскому рабочему. Об этом сообщается в сюжете ТСН, опубликованном на YouTube.

36-летний выходец из Прикарпатья работал на предприятии по производству гробов в окрестностях города Новый Томышль. Мужчина почувствовал себя плохо во время смены, но предпринимательница запретила вызывать медиков и велела другим сотрудникам разойтись по домам. Спустя сутки тело украинца обнаружили в 125 километрах от здания.

Прокуратура обвинила хозяйку предприятия в неоказании помощи работнику.

Ранее сообщалось, что уехавшие на заработки в Польшу украинцы жалуются на издевательства и унижения из-за их национальности. По словам главы профсоюза «Трудовая солидарность» Виталия Махинько, помогающего украинцам в Польше, заробитчане (украинцы, уехавшие на заработки за рубеж — прим. «Ленты. ру») сталкиваются с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений».

В конце сентября Украина и Польша подписали письмо о намерениях сотрудничества в сфере защиты прав граждан обеих стран.

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