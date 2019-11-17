Названа версия гибели украинских мигрантов в Польше

Родственники погибших в Польше украинских трудовых мигрантов считают, что их могли убить. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Семьи погибших считают, что их смерть могла быть подстроена поляком, на которого они работали. По версии следствия, двое украинских рабочих задохнулись в хранилище из-за специфических условий хранения фруктов.

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По их мнению, на умысел со стороны хозяина указывает специфика гибели мужчин — из фруктового ангара сначала выкачали воздух, a затем запустили специальный газ, который позволяет хранить фрукты на протяжении длительного срока. Также родственники погибших сообщили, что те уехали на заработки в Польшу еще 14 августа, имея трудовые визы и приглашение от агропредприятия. В консульстве родственникам сообщили, что работодатель официально трудоустроил погибших мужчин 8 ноября — за два дня до их гибели.

13 ноября стало известно, что тела двух украинских трудовых мигрантов обнаружены в складском комплексе, который расположен в деревне Садковице. Их нашел владелец хранилища. Отмечается, что погибшим было 26 и 48 лет, они проживали на территории склада.

В октябре сообщалось, что уехавшие на заработки в Польшу украинцы жалуются на издевательства и унижения из-за их национальности. По словам главы профсоюза «Трудовая солидарность» Виталия Махинько, помогающего украинцам в Польше, заробитчане (украинцы, уехавшие на заработки за рубеж — прим. «Ленты.ру») сталкиваются с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений».

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