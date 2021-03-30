Падение глыбы льда на машину с людьми в российском городе попало на видео

В Коле Мурманской области глыба льда упала на машину, после чего она начала внезапно сдавать назад. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Daily storm».

На кадрах заметно, как мужчина и женщина садятся в машину, и внезапно на ее лобовое стекло падает глыба льда. Двое мигом выбегают, а машина начинает ехать задним ходом. Неизвестно, удалось ли остановить автомобиль.

Ранее на видео попала реакция россиянки, которая спасла своего ребенка от снега, падающего с крыши. Матери пришлось реагировать мгновенно. Она за долю секунды отбежала от крыши, и тем самым спасла себя и сына.