Россия
 
Последние новости
Сдерживание цен на подсолнечное масло и сахар продлили
Найден способ вырастить потерянные зубы
Деми Ловато совершила каминг-аут
Лукашенко высказался о заставляющей его проводить реформы России
Россиянам назвали самый опасный для повторного заражения COVID-19 возраст
Деньги из главной российской кубышки начнут тратить на золото
Рублю предсказали серьезный обвал к лету
Российская полиция отказалась выдавать паспорт вору в законе Тенго Потийскому
Второе высшее творческое образование предложили сделать бесплатным в России
Новости партнеров
Прослушать новость

Падение глыбы льда на машину с людьми в российском городе попало на видео

Перейти в «Мою Ленту»

В Коле Мурманской области глыба льда упала на машину, после чего она начала внезапно сдавать назад. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Daily storm».

На кадрах заметно, как мужчина и женщина садятся в машину, и внезапно на ее лобовое стекло падает глыба льда. Двое мигом выбегают, а машина начинает ехать задним ходом. Неизвестно, удалось ли остановить автомобиль.

Ранее на видео попала реакция россиянки, которая спасла своего ребенка от снега, падающего с крыши. Матери пришлось реагировать мгновенно. Она за долю секунды отбежала от крыши, и тем самым спасла себя и сына.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянка молниеносно отреагировала на падающий с крыши снег и спасла сына
Ледяные глыбы обрушились на новую машину и попали на видео
После обрушения льда с крыши в российском городе погиб ребенок