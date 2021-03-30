Песков раскрыл предпочтения Путина в еде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл предпочтения Владимира Путина в пище. Об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».

Журналисты поинтересовались у Пескова, существует ли список продуктов, которых президент не переносит. «Я о таких не знаю, — ответил официальный представитель Кремля. — Он очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа».

Песков утверждает, что Путин предпочитает самые простые блюда и старается избегать мучных изделий.

В 2019 году около 200 россиян попросили главу государства рассказать в ходе прямой линии, на чем он ест окрошку. Путин ответил, что предпочитает приготовленную на квасе.