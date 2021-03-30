Суд в Париже отменил взыскание с России миллиарда долларов из-за Крыма

Апелляционный суд Парижа отменил решение о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России по иску украинского Ощадбанка из-за активов в Крыму. Об этом во вторник, 30 марта, сообщается на сайте Минюста России.

«30 марта Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины"», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве объяснили, что суд «поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора» и отменил решение. Так, российская сторона доказала, что крымское отделение Ощадбанка было создано до 1 января 1992 года, в советский период. В связи с этим так называемые инвестиции, о которых идет речь в иске, подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых "украинских инвесторов", которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях», — добавили в Минюсте.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд в Париже удовлетворил иск украинского Ощадбанка о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России в качестве компенсации за присоединение Крыма. Иск был подан летом 2015 года. В нем говорилось о потере активов кредитной организации из-за обесценивания выданных крымчанам кредитов. Банк вынужден был досоздать под них резервы, что обернулось дополнительными расходами и вылилось в чистый убыток по результатам 2014 года в размере 8,5 миллиарда гривен (27,2 миллиарда рублей по тогдашнему курсу) против 678,7 миллиона гривен (2,1 миллиарда рублей) прибыли годом ранее.