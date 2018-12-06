России пригрозили арестами за Крым

Украинский Ощадбанк планирует проводить по всему миру конфискации российского имущества в качестве компенсации за присоединение Крыма. Об этом в интервью УНИАН заявил председатель правления банка Андрей Пышный.

Таким образом Пышный планирует получить деньги, которые Ощадбанк смог отсудить за Крым в арбитражном суде Парижа. Сумма компенсации составила 1,3 миллиарда рублей.

Поскольку оплачивать иск отказались, дополнительно начисляются проценты. На момент интервью размер пеней достиг 180 миллионов долларов. Как уточнил Пышный, ежедневно долг увеличивается на 100 тысяч долларов.

Он отметил, что решение суда может быть принудительно исполнено в 154 юрисдикциях, где на российское имущество могут наложить арест.

Помимо конфискаций, Ощадбанк планирует использовать механизм замены кредитора в отношениях России с западными контрагентами. «Розыск активов — это большой объем работы. Однако этот инструмент является рабочим, и мы не собираемся от него отказываться», — пояснил Пышный. Он также призвал другие украинские компании обращаться в суд, «чтобы восстановить справедливость».

Ощадбанк подал иск против России летом 2015 года. В нем говорилось о потере активов кредитной организации из-за обесценивания выданных жителям Крыма кредитов. Банк вынужден был дополнительно создавать под них резервы, что привело к дополнительным расходам и вылилось в чистый убыток по результатам 2014 года в размере 8,5 миллиарда гривен (27,2 миллиарда рублей по тогдашнему курсу) против 678,7 миллиона гривен (2,1 миллиарда рублей) прибыли годом ранее.

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