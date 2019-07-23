Украина потребовала от России миллиард долларов за активы в Крыму

Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка, дав ему право взыскать с России 1,1 миллиарда долларов «за активы, утерянные в Крыму», передает ТАСС.

Своим решением суд подтвердил приговор Международного коммерческого арбитража в Париже. Кроме того, принято решение взыскать с России проценты, которые начисляются с марта 2014 года, а также иные расходы на сумму 3,87 миллиона долларов.

Ощадбанк подал иск против России летом 2015 года. В нем говорилось о потере активов кредитной организации из-за обесценивания выданных жителям Крыма кредитов.

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Банк вынужден был дополнительно создавать под них резервы, что привело к дополнительным расходам и вылилось в чистый убыток по результатам 2014 года в размере 8,5 миллиарда гривен (27,2 миллиарда рублей по тогдашнему курсу) против 678,7 миллиона гривен (2,1 миллиарда рублей) прибыли годом ранее.

В ноябре 2018 года арбитражный суд в Париже удовлетворил иск украинского Ощадбанка о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России в качестве компенсации. Российская сторона, в свою очередь, исполнять решение суда отказалась.

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