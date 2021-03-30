Женщина назвала плюсы кошачьего помета для молодости лица

Жительница американского штата Джорджия рассказала о своих нестандартных косметических процедурах для молодости лица. Соответствующая история появилась на The Sun.

По информации издания, Пелин Матис (Pelin Mathis) ненавидит тратить деньги на средства по уходу за кожей и волосами. В связи с этим женщина использует то, что имеется у нее на ферме. Так, например, кошачий помет и бальзам для заживления трещин на коровьем вымени она применяет в качестве масок и кремов для лица, а шампунем для лошадиной гривы американка моет свои локоны.

По словам героини материала, перечисленные средства ничем не отличаются от специализированной косметики. «Многие ингредиенты, содержащиеся в косметике, являются продуктами животного происхождения. Кошачий помет содержит точно такие же ингредиенты, что и глиняная маска за 200 долларов (14 тысяч рублей). У меня есть около 50 способов, как использовать коровий бальзам, например, в качестве губной помады или крема для ног», — подчеркнула Матис.

Американка добавила, что рада возможности экономить деньги. «Если бы я пошла в магазин косметики, то, вероятно, потратила бы гораздо больше 100 долларов (семь тысяч рублей), так что все просто идеально. Я чувствую себя отлично, когда знаю, что у меня в кармане много денег», — призналась она.

В феврале женщина сделала маску для кожи, осталась с оранжевым лицом и прославилась в сети. На размещенных кадрах девушка объясняет, что нанесла цветную смесь на лицо и вскоре обнаружила, что ее руки окрасились. В конце видео Лорен показала, что после применения маски ее лицо стало оранжевого цвета. «Моя сестра рассмеялась, увидев меня», — заключила героиня ролика.