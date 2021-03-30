Создан способный размножаться искусственный организм

Американская группа ученых вырастила искусственную клетку, которая способна делиться с образованием других таких же клеток. Организм был создан на основе созданной пять лет назад простейшей синтетической клетки, которая имела 473 гена, однако при делении производила дочерние организмы самых разных форм и размеров. О научной работе рассказывается в статье, опубликованной в журнале Cell.

В 2010 году ученые Института Крейга Вентера сконструировали первую клетку с синтетическим геномом на основе бактерий микоплазм. Вся ДНК в этих организмах была заменена на синтезированную, и получившийся организм назвали JCVI-syn1.0. С тех пор исследователи работали над уменьшением генома до минимально возможных размеров. В результате был получен JCVI-syn3.0, который имел проблемы с делением. Теперь исследователи добавили 19 генов, в том числе семь генов, необходимых для нормального размножения.

Биологи сконструировали десятки вариантов, добавляя и удаляя гены, и наблюдали, как генетические изменения влияли на рост и деление клеток. Для наблюдений был использован микрожидкостный хемостат с подходящими условиями для жизнедеятельности клеток, что позволило заснять синтетические организмы с помощью светового микроскопа.

Однако ученые знают о роли лишь двух генов из семи, добавленных организму для нормального деления клетки. В новых исследованиях специалисты планируют изучить функции остальной ДНК. Сами синтетические клетки являются удобной платформой для исследования значения тех или иных участков генома.