Ученые нашли в мозге умерших людей «гены-зомби»

Команда ученых из Университета Иллинойса в Чикаго (UIC) выявила «гены-зомби», возникающие в мозге людей через несколько часов после их смерти. Затем они начинают расти и увеличиваются до гигантских размеров, пишет Daily Mail.

Отмечается, что их называют глиальными клетками. С помощью «длинноруких» придатков они растут долгое время после смерти человека. Пик изменений, причиной которых становились такие клетки, ученые отметили на 12-м часу после смерти.

При этом исследовали нашли два других типа клеток головного мозга, которые становятся неактивными после гибель человека. Они занимают порядка 80 процентов всех клеток мозга.

«Исследователи должны учитывать эти генетические и клеточные изменения и максимально сократить посмертный интервал, чтобы уменьшить масштаб этих изменений», — пояснил доктор Джеффри Леб, профессор университета Джона Гарвина и глава отдела неврологии и реабилитации в медицинском колледже UIC.

В 2020 году ученые Политехнического университета Вирджинии обнаружили необычные гены в группе гигантских вирусов, которые по размеру сравнимы с бактериями. Эти гены позволяют вирусам перестроить метаболизм клетки-хозяина, превращая ее в подобие «зомби».