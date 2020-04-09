Обнаружены превращающие в «зомби» вирусы

Ученые Политехнического университета Вирджинии обнаружили необычные гены в группе гигантских вирусов, которые по размеру сравнимы с бактериями. Эти гены позволяют вирусам перестроить метаболизм клетки-хозяина, превращая ее в подобие «зомби». Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали разнообразие вирусов, просматривая общедоступные базы метагеномов — наборов генов, выделенных из окружающей среды. Ученые собрали гипотетические геномы для 501 различных типов крупных ядерно-цитоплазматических ДНК-содержащих вирусов, обитающих, в основном, в водной среде, где они заражают одноклеточные водоросли. Оказалось, что гигантские вирусы имеют огромное разнообразие генов, участвующих в клеточном метаболизме, например, в поглощении питательных веществ и метаболизме азота.

В предыдущих исследованиях у гигантских вирусов выявили гены, которые, как считается, были приобретены через горизонтальный перенос генов. Это значит, что вирусы могут случайно получить ДНК от инфицированных хозяев. Однако в данном случае были выявлены эволюционные изменения в генах, что говорит о тесных взаимоотношениях между инфекционными агентами и их хозяевами. Вирус-специфические метаболические гены могли быть приобретены миллионы или миллиарды лет назад.

Как только такой вирус заражает одноклеточный организм, то он начинает перестраивать фундаментальные аспекты физиологии клетки. Это изменяет традиционный взгляд на вирусы, чье влияние на организм рассматривалось через влияние на смертность инфицированных организмов, а не как они изменяют их функции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



