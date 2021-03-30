Женщина ошиблась номером и обрела лучшую подругу

Жительница американского округа Делавэр, штат Пенсильвания, ошиблась, когда набирала телефонный номер, и таким образом познакомилась с женщиной, которая стала ее лучшей подругой. Об этом сообщает сайт телеканала 3 CBS Philly.

В 2020 году Анна Форте (Anna Forte) хотела позвонить в реабилитационный центр, чтобы поговорить с мужем. Но американка ошиблась одной цифрой в номере, и к телефону подошла незнакомая женщина — Лиза Паркс (Lisa Parks).

«Она неправильно набрала номер, и ее голос дрожал. Она была расстроена и сказала, что это приятно — услышать чей-то голос», — рассказала Паркс, которая живет в поселке Милмонт-Парк.

Она ответила, что это частный дом, и сообщила, что собеседница набрала неправильный номер. Форте извинилась за беспокойство и повесила трубку.

После этого Паркс не могла выбросить телефонный звонок из головы и решила перезвонить незнакомке. «Бог сказал мне ответить на звонок, и слава Богу, я ответила, и это была Лиза», — сказала Форте. После этого женщины начали общаться.

С тех пор женщины общаются уже год и стали лучшими подругами. В воскресенье, 28 марта, они, наконец, встретились вживую.

Женщина считает, что знакомство с Лизой было предначертано ей судьбой. «Она всегда готова выслушать меня, и нам нравится разговаривать друг с другом», — отметила американка.

Ранее сообщалось, что жительница Нью-Йорка, США, согласилась на свидание с незнакомцем, который по ошибке написал ей после того, как его предыдущая пассия дала ему неправильный телефонный номер. Оказалось, что мужчина собирался написать женщине, с которой общался через приложение для знакомств, но она дала ему неверный номер телефона.