В Крыму прокомментировали новые санкции Австралии и Канады

Новые санкции Австралии и Канады против России и Крыма являются бесплатной рекламой достопримечательностей полуострова, заявил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. Его комментарий приводит РИА Новости во вторник, 30 марта.

«Санкции работают, как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова», — сказал он.

Черняк напомнил, что до пандемии коронавируса республику посетили представители более 150 стран. По его словам, многие туристы заинтересовались Крымом именно из-за западных ограничений.

Ранее во вторник МИД Австралии сообщил о введении санкций в отношении четырех российских компаний и одного россиянина в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. Днем ранее власти Канады ввели новые санкции против России из-за Крыма. Оттава заявила о якобы серьезных нарушениях международного гуманитарного права и прав человека в Крыму. Ранее в марте Канада уже вводила санкции в отношении девяти российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).