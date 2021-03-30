Стали известны российские регионы-лидеры по численности среднего класса

Лидерами по численности среднего класса в России стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Тюменская области. Порядка половины населения этих субъектов можно отнести к среднему классу, свидетельствуют результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

При этом последние строчки рейтинга заняли республики Тыва, Ингушетия, Калмыкия и Карачаево-Черкессия. Всего 12-15 процентов жителей этих регионов можно составляют средний класс.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил разницу зарплат бюджетников в России и на Западе. Он подчеркнул, что решить эту проблему, просто повысив расходы из бюджета, не получится. «Страны, которые поставили себе задачу вывести заработную плату учителей на уровень средней по экономике — только единицы стран позволили себе это сделать», — сказал он.

По оценкам Всемирного банка, к среднему классу относятся те граждане, среднемесячный доход которых в полтора раза превышает уровень прожиточного минимума. То есть, в России эта цифра составит 19 тысяч рублей в месяц на человека. Кроме того, представители среднего класса могут позволить себе приобрести иномарку, учиться заграницей и выезжать из страны минимум раз в год.