Оленеводы Заполярья смогут стать ветеранами труда в два раза раньше других

Для получения звания «Ветеран труда» оленеводам Заполярья нужен стаж вдвое меньше, чем остальным жителям региона. Об этом сообщает «СеверПост.ru».

Мужчины этой профессии должны отработать 25 лет, а женщины — 20 лет. Остальным категориям северян нужно иметь стаж 40 и 35 лет, чтобы получить данное звание. Раньше такая льгота была доступна только для этнических саами.

По словам депутата Мурманской областной Думы министра труда и социального развития Сергея Мякишева, на обеспечение закона в 2021 году потребуется около 770 тысяч рублей. Всего в оленеводческих районах 31 кандидат на звание «Ветеран труда».

Ранее власти Ямала предложили внести поправки в Гражданский процессуальный кодекс, позволяющие упростить процедуру усыновления детей-сирот семьями кочевников. Необходимые документы приемные родители могут получить не только в администрациях муниципалитетов, но и в их территориальных отделах в ближайших населенных пунктах.