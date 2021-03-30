Песков назвал любимое место для отдыха в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал любимым местом для отдыха в России курортный город Сочи. Свое мнение он озвучил в интервью «Аргументам и фактам».

Спикер также отметил, что пока не строил планы на отпуск, однако признался, что летом, возможно, отправится в путешествие, если не будет новой волны коронавируса.

Кроме того, Песков высказался о развитии туризма в России — он заявил, что знает на своем опыте, что для улучшения туристической отрасли нужно мало времени.

В качестве примера пресс-секретарь привел Турцию, в которую приехал работать в 1991 году. По словам Пескова, туристическая отрасль там возникла за шесть лет на его глазах: «Это все очень быстро делается, было бы желание».

Кроме того, Песков считает, что сейчас в России появляется все больше возможностей для отдыха благодаря поддержке государства. Он похвалил главу Ростуризма Зарину Догузову, назвав ее девушкой, которая «занялась делом с большой энергией».

В марте в России стартовал третий этап программы кешбэка за путешествия по стране. Условия для возврата средств остались прежними: россияне смогут получить 20 процентов от потраченной на путешествие суммы, однако компенсация не будет превышать 20 тысяч рублей. Забронировать такие туры можно с 18 марта по 16 июня включительно, а отправиться в поездку — с момента старта программы до 30 июня.